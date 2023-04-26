Известный немецкий журналист Робин Мейер в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном возвращении бывшего главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в Россию.

Напомним, Шварц возглавлял «бело-голубых» с 2020 по 2022 год, после чего ушёл в берлинскую «Герту», которую покинул по ходу текущего месяца.

«Я ещё не общался с Сандро после его ухода из «Герты», но могу сказать, что для него «Динамо» очень важный клуб. Можно сказать, особенный. Именно поэтому он остался в «Динамо» прошлой весной, хотя мог легко уехать.

Допускаю ли я, что он может вернуться в Россию? Я не слышал о такой возможности, но да, я могу это допустить. Если Сандро поймёт, что он может дать что-то «Динамо» и поймёт, что клуб в нём заинтересован, то он может приехать в Россию. Я не верю в то, что он будет тренировать в России какой-то другой клуб, но в возвращение в «Динамо» я готов поверить», — сказал Мейер.

Отметим, что в настоящий момент «Динамо» возглавляет сербский специалист Славиша Йоканович. После 24 туров РПЛ «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.