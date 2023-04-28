Фомин прокомментировал стычку Шунина и Скопинцева

Капитан «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал стычку между игроками своей команды Антоном Шуниным и Дмитрием Скопинцевым, случившуюся во время матча с «Факелом» (0:2).

«Стычка Шунина и Скопинцева - это эмоции. Все переживали, не хотели проигрывать. Мы серьёзно готовились к этому матчу. Все были настроены. Может быть, перегорели. Не было такого, чтобы не хотели», - цитирует Фомина «Чемпионат».

Футболист добавил, что данный инцидент никоим образом не отражает внутреннюю атмосферу в команде.

После 25 игр «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.