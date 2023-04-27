Тюкавин: «Кроме «Динамо» мыслей про другие клубы не было»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, были ли у него какие-либо другие, кроме «бело-голубого», варианты развития карьеры.

«Кроме «Динамо» мыслей про другие клубы не было. Я в пять лет пришёл в академию, меня приняли, и я стал играть за команду на год старше. Потом были «молодёжка», «Динамо-2» и, наконец, главная команда. «Динамо» для меня – это родной дом. Это моя семья, и я искренне рад каждый раз выходить на поле в футболке клуба», - приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

В составе «Динамо» уроженец Котласа в прошлом году сумел выиграть бронзовые медали национального российского чемпионата.

Динамовцы в нынешнем году празднуют столетний юбилей своего клуба. На ближайшее противостояние против воронежского «Факела», которое состоится 28 апреля, запланирована большая праздничная программа. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 20:00.