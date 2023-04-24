Тарханов раскритиковал работу Йокановича в «Динамо»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Александр Тарханов высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Славии Йокановича.

Специалист отметил, что не может сказать точно о том, что происходит в московском клубе, ведь для этого нужно видеть тренировочный процесс изнутри.

«Первое, что бросается в глаза, — при Йокановиче никто не прогрессирует! По сравнению с прошлым сезоном хуже играют Захарян, Макаров, Фомин, Грулев... Чуть меньше претензий к Тюкавину, но он и в стартовом составе выходит не всегда», - приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

54-летний сербский специалист заключил контракт с «Динамо» летом прошлого года по схеме «1+1+1».

«Бело-голубые» на данный момент располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

