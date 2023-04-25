Орещук: «Кокорину нет смысла собачиться с Вальбуэна»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слова Александра Кокорина, который не сильно рад тому, что его, в отличие от Матьё Вальбуэна, не признали легендой клуба.

«Александр сделал свой вклад в клуб, а Вальбуэна – свой. Почему ведутся эти споры, не понимаю. Саша – воспитанник «Динамо». Поэтому собачиться из-за этого нет смысла», - рассказал Орещук Rusfootball, добавив, что сам Кокорин забивал с передач Вальбуэна.

Напомним, ранее Кокорин выразил недовольство тем, что в клубе не считает его легендой, как легионеров Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира.

Канчельскис: «Видимо, Кокорину обидно»