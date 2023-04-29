Орещук – о «Динамо»: «Команда вообще не поддержала труды сотрудников своим футболом»

Бывший форвард петербургского «Динамо» Роман Орещук высказался о проигранном московскими динамовцами воронежскому «Факелу» (0:2) матче, посвящённому столетию клуба.

Специалист признался, что на него произвело крайне негативное впечатление игра «бело-голубой» команды, как на протяжении всех 90 минут, так и, в особенности, в первой половине встречи.

«Жалко, что в такой хорошо организованный праздник, когда все службы клуба сработали на 101%, команда вообще не поддержала труды сотрудников своим футболом», - приводит слова Орещука «Матч ТВ».

В данный момент «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.