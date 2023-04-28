«Динамо» и «Факел» за тайм ни разу не пробили в створ ворот

В матче столичного «Динамо» и воронежского «Факела» установлен антирекорд текущего сезона РПЛ. В нём за первый тайм обе команды ни разу не пробили в створ ворот, сообщает Opta.

В последний раз в Премьер-лиге такое случалось в мае 2022 года в матче «Локомотив» - «Рубин». А антирекорд текущего сезона по числу ударов в створ за матч был установлен в игре «Ростова» - «Урала» в октябре прошлого года. Тогда команды созрели всего лишь на три удара на двоих.

Напомним, что на данный момент счёт в матче «Динамо» и «Факела» уже открыт – на табло 0:1, впереди гости, недавно стартовал второй тайм. Следите за событиями игры благодаря текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.