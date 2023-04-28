Колыванов: «Динамо», однозначно, выше «Факела» классом»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Факел».

По мнению специалиста, динамовцы постараются продемонстрировать красивый и атакующий футбол в честь столетнего юбилея, который московский клуб отмечал 18 апреля.

«Сегодня будет большой праздник. «Динамо», однозначно, выше «Факела» классом — вопросов нет. Футболисты сделают всё, чтобы победить», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Факел» состоится сегодня, 28 апреля. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.