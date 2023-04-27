Асхабадзе: «Факел» будет бороться за выживание до конца»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением о турнирной ситуации, в которой оказался его клуб.

Напомним, что после 24 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Свой ближайший матч «Факел» проведёт завтра, 28 апреля, против «Динамо». Начало — в 20:00 по московскому времени.

По словам гендиректора, хоть он и понимает реальные возможности «Факела», воронежцы намерены бороться за выживание до самого конца.

«Перед первым туром в РПЛ я говорил, что «Факел» будет бороться. Ничего не изменилось. Мы будем бороться за выживание до конца», — цитирует Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

Отметим, что этот сезон первый для «Факела» в РПЛ за 21 год.