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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Факела» Калинин – о матче с «Динамо»: «Нам нет дела до того, у кого там юбилей»

25 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Игрок воронежского «Факела» Игорь Калинин в преддверии матча против московского «Динамо» отметил боевой настрой своей команды несмотря на то, что динамовцы в домашней игре против воронежской команды планируют отметить своё столетие.

«Нам нет дела до того, у кого там юбилей. Нашей команде интересно лишь то, что будет с «Факелом» в дальнейшем. Каждый оставшийся матч для нас – это финал», - рассказал игрок клубной пресс-службе.

После 24-й туров чемпионата России «Факел» идет лишь на 14-м месте в турнирной таблице, у команды Дмитрия Пятибратова 18 очков. Это лишь на одно очко больше, чем у команды с 15 места – подмосковных «Химок».

Калинин: «Факел» не заслуживает поражения, мы всё равно останемся в РПЛ

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Игорь Калинин
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