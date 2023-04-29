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Орещук: «Динамо» надо возвращать Шварца» эксклюзив

29 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «бело-голубых» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом».

- Почему «Динамо» не удалось обыграть «Факел»? Статистика показывает, что хозяева владели инициативой.

- В первом тайме команда нанесла всего пару ударов по воротам. Какая же это инициатива? Последний отрезок игры динамовцы выдали ударным. Это логично, учитывая, что им надо было отыгрываться.

- Теперь с уверенностью можно сказать, что Йоканович не останется работать в Москве на следующий сезон?

- Вы знаете, мне некорректно оценивать работу Йокановича, ведь его приглашал другой спортивный директор. Главный тренер будет отчитываться о проделанной работе не перед нами, а перед советом директоров. Когда я приводил в клуб тренеров, я всегда отстаивал их перед руководством и болельщиками. У специалиста может не получиться работа, это нормально. Если команде и брать иностранного наставника, то надо возвращать Шварца. Я кайфовал от его футбола, не пропускал ни одного матча.

- Стычка Шунина и Скопинцева показала, что в команде плохой психологический климат?

- Футбол - это эмоции. Я уверен, что в команде все хорошо с взаимоотношениями. В «Динамо» всегда собирался хороший коллектив ребят.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Сандро Шварц
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