Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «бело-голубых» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом».

- После такой игры с «Факелом» можно сказать, что футболисты провалили сезон?

- Перед сезоном у команды была задача попасть в тройку. Клуб всегда боролся за медали и за победу в Кубке. В Кубке вылетели там, где должны были проходить дальше, а вчерашний матч можно отнести к категории провальных. После этого поражения шансов на призовую тройку практически нет.

- Есть смысл оставлять Славишу Йокановича на остаток сезона?

- Убирать тренера за пять туров до конца чемпионата - это посмешище. Нельзя во всем винить только тренера, на поле играют футболисты, но и тренер не может снимать с себя вину за неудачи команды. Результат работы меня, конечно, не устраивает. В юбилейные сезоны команда выступала по-разному. В 1963 году завоевала чемпионство, в 1973 мы завоевали бронзовые медали, в 1983 году команда выступила неудачно, в 1993 году заняла третье место, в 2003 году - шестое, а в 2013 году - седьмое. Бывает разное.

- Стычка Шунина и Скопинцева показала, что в команде плохой психологический климат?

- Не могу судить, я не нахожусь в коллективе. Могу понять реакцию Шунина. Команда горит 0:2, так еще и третий могла пропустить после стандарта. Вот Антон и взорвался. Плохо, что это произошло на глазах у 15 тысяч болельщиков, а в целом это нормальный рабочий эпизод.

Роберт Иванов