Тюкавин - болельщикам: «Понимаю, что все мечтают о трофеях, мы идём к этому»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам «бело-голубой» команды.

«Самое главное, чего я бы сейчас пожелал – это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идём к этому, стараемся», - приводит слова Тюкавина официальный сайт клуба.

Спортсмен также добавил, что ему жаль признавать тот факт, что в год своего столетия динамовцам не удалось выиграть ни один трофей.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России «Динамо» располагается на шестом месте за шесть туров до окончания турнира.

Из Кубка России динамовцы вылетели, уступив «Акрону» в серии пенальти (0:0, 1:4 пен).