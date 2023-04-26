Селюк рассказал, чем поможет продажа пива на стадионах российским клубам

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк всецело одобряет возможное возвращение пенного напитка на российские стадионы. По его мнению, это положительно скажется на бюджете регионов РФ и футбольных клубов.

«Продажа пива сократит дотации клубам из бюджетов регионов. Пусть лучше они пойдут на погашения пенсий, медицинские услуги и ЖКХ. Однозначно, пиво надо вернуть», - цитирует Селюка Rusfootball.

Ранее стала известна позиция от Генпрокуратуры РФ касаемо вопроса возвращения пива на стадионы России. Также по этому поводу высказались в МВД России.

«Губит людей не пиво. Губит людей вода», - добавил Селюк.