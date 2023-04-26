Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк рассказал, чем поможет продажа пива на стадионах российским клубам

26 Апреля 2023 • 19:13 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк всецело одобряет возможное возвращение пенного напитка на российские стадионы. По его мнению, это положительно скажется на бюджете регионов РФ и футбольных клубов.

«Продажа пива сократит дотации клубам из бюджетов регионов. Пусть лучше они пойдут на погашения пенсий, медицинские услуги и ЖКХ. Однозначно, пиво надо вернуть», - цитирует Селюка Rusfootball.

Ранее стала известна позиция от Генпрокуратуры РФ касаемо вопроса возвращения пива на стадионы России. Также по этому поводу высказались в МВД России.

«Губит людей не пиво. Губит людей вода», - добавил Селюк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Валерий Валерий
26 Апреля 2023 в 19:44
Опять надо пьяное быдло на стадионы вернуть? Сколько там пива людям надо выжирать что бы эти дотации сократить? И какие дотации потом надо больницам давать из бюджета что бы этих пьяниц лечить в будущем?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
20:33 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Отавио отказался ехать в Россию»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Все мои мысли связаны только с «Зенитом»
20:10 · Россия. Премьер-лига
ЭСК не нашла ни одной ошибки Кукуяна в четырёх эпизодах матча «Урал» - «Ростов»
20:00 · Россия. Премьер-лига
ЭСК нашла три грубые ошибки арбитра Галимова в матче «Пари НН» - «Крылья Советов»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Уровень Дуарте не соответствует амбициям «Спартака»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Защитнику в РПЛ теперь стало легче»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: У «Химок» безумный сезон
19:38 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Прекрасно понимаю, почему Кудряшов ушел из сборной»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Время Вагнера Лава ушло, Азмун и Промес более опасны»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Семёнов озвучил слова Черчесова после матча с Бельгией на Евро
19:25 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — консультант ФК «Матч ТВ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий поддерживает изменение формата РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, чем поможет продажа пива на стадионах российским клубам 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Медали будут разыгрывать «Ростов», «Спартак» и ЦСКА»
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что забыли зимнюю историю про Изидора и «Лион»
Все новости
Рекомендуем