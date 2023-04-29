Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «бело-голубых» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом».

«А что тут скажешь? «Динамо» потерпело поражение, показав не самое лучшее качество игры и настроя на матч. Это был большой праздник для болельщиков. Футбол - это действительно праздник. Такие бесплодные атаки, плохое владение инициативой и количество ударов свидетельствовали о недостатке вдохновения игроков хозяев. Конечно, организация игры оставляет желать лучшего. Контратаки и атаки, к сожалению, не удавались игрокам «Динамо», - сказал Бышовец.

Роберт Иванов