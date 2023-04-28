«Факел» забил два гола подряд в юбилейном для «Динамо» матче

Второй тайм матча 25-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Факел» получается очень событийным. Гости повели после широкой комбинации и удара Георгия Гонгадзе примерно от 11-метровой отметки, никто не помешал форварду расстрелять ворота. Арсен Захарян довольно быстро отыграл перевес противника, но там арбитр усмотрел фол в нападении. Вскоре Даниил Фомин подыграл себе рукой у ворот «Динамо» - это пенальти. Автор первого гола подошел к мячу и на силу пробил в левую часть ворот. Голкипер же бросился к другой штанге и не выручил.

Довольно неожиданно «Факел» ведет со счетом 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.