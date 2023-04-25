Канчельскис: «Видимо, Кокорину обидно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал критику нападающего «Ариса» Александра Кокорина в адрес бывших футболистов «Динамо» Матьё Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые, по мнению игрока, необоснованно пользуются большой любовью среди болельщиков.

По мнению эксперта, легендой «Динамо» можно назвать экс-вратаря «бело-голубых» Льва Яшина. При этом Канчельскис подчеркнул, что каждый человек имеет право на свою точку зрения.

«Легенда «Динамо» — Лев Яшин! Ну, забил Кокорин пятьдесят. Были футболисты, которые забивали и больше. Надо спросить у болельщиков, провести опрос. Видимо, ему обидно», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 26 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. При этом правами на российского футболиста продолжает владеть итальянская «Фиорентина».