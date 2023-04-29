Орещук – о стычке в «Динамо»: «Атмосфера в клубе нормальная, все пацаны адекватные и порядочные»

Бывший форвард петербургского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал стычку игроков московской «бело-голубой» команды во вчерашнем матче с «Факелом» (0:2).

Специалист заявил, что данная ситуация возникла по причине того, что полевой игрок динамовского коллектива не защищался при угловых соперника, что вызвало крайнее недовольство голкипера команды.

«Один высказал, другой ответил, по итогу старший разозлился - рядовая ситуация, так что из мухи слона делать не надо. Атмосфера в клубе нормальная, все пацаны адекватные и порядочные», - цитирует Орещука «Матч ТВ».

Напомним, пресс-служба «Динамо» после матча опубликовала совместное фото Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева, намекнув, что конфликт исчерпан.