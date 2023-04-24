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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой оценил шансы «Динамо» попасть на тройку по итогам сезона

24 Апреля 2023 • 12:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил шансы столичного «Динамо» на попадание в топ-3 по итогам сезона РПЛ.

«Сейчас «Динамо» на шестом месте, но «Краснодар» и «Оренбург» догоняют. Динамовцам будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ», — заявил экс-полузащитник сборной России в интервью «Чемпионату». По его мнению, сейчас люди перестали обращать внимание на места в турнирной таблице, поскольку всех волнует судейская работа и частые назначения пенальти.

Напомним, что «Динамо» находится на шестом месте с 39 очками за шесть туров до конца сезона. Отставание от тройки лидеров составляет шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой
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