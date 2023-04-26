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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой не поставил Кокорина в ранг легенд «Динамо»

26 Апреля 2023 • 11:28 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывания экс-нападающего «Динамо» Александра Кокорина, ранее заявившего о том, что есть немало российских игроков, которые заслуживают называться легендами московского клуба больше, чем француз Матьё Вальбуэна и австралиец Люк Уилкшир.

Мостовой согласился с Кокориным по поводу того, что Вальбуэна нельзя считать легендой «Динамо». При этом эксперт подчеркнул, что не стал бы называть легендой «бело-голубых» и самого Кокорина, отметив, что с этим словом надо быть осторожнее.  

«Вальбуэна – действительно сильный футболист, но как его можно отнести к легендам, если он пробыл в «Динамо» всего год? Человек 5-7 лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин прав, но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Кокорин провёл за «Динамо» в общей сложности 203 матча, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. В настоящий момент 32-летний россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, а правами на него владеет итальянская «Фиорентина».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва Александр Кокорин Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
26 Апреля 2023 в 12:02
Кокорин легенда чего угодно но не футбола)))
Вечно подающий надежду юниор.
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