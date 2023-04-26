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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гагнидзе: «Впереди у «Динамо» шесть финалов»

26 Апреля 2023 • 21:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе уверен, что его команда еще поборется за попадание в первую тройку чемпионата России в текущем сезоне, несмотря на неудачи.

«Впереди у нас шесть матчей — шесть финалов. Конечно, мы сделаем все, чтобы быть в тройке по окончанию сезона», - заявил Гагнидзе в комментарии для «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент динамовцы Москвы идут лишь на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Славиши Йокановича лишь 39 очков, отставание от московского «Спартака» с третьего места велико – девять баллов.

В 25-м туре Премьер-лиги «Динамо» дома примет одного из аутсайдеров лиги – «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лука Гагнидзе
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