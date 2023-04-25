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Депутат Госдумы Свищёв назвал интересными предложения по изменению закона о Fan ID эксклюзив

25 Апреля 2023 • 22:01 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поправки к закону о карте болельщика, более известной как Fan ID.

- Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

- Это предложение принадлежит агентству стратегических инициатив. У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями. Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков.

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fan id Дмитрий Свищёв
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singem
25 Апреля 2023 в 22:21
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