Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поправки к закону о карте болельщика, более известной как Fan ID.

- Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

- Это предложение принадлежит агентству стратегических инициатив. У нас есть поручение президента разработать нормы для упрощения процедуры получения карты болельщика детьми и людьми с ограниченными возможностями. Агентство сейчас разрабатывает новые правила получения Fan ID. В наш комитет эти предложения даже не поступали. Сами предложения по упрощению процедуры получения интересные. Их ещё надо внимательно изучить и проконсультироваться с ведомствами, которые ответственны за реализацию этой программы. Нужно услышать мнения Министерства спорта, Министерства цифрового развития и болельщиков.