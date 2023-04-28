Бородюк – о «Динамо»: «Нужно обратить внимание на подбор игроков и селекцию»

Российский специалист Александр Бородюк поделился своим мнением о нынешнем положении столичного «Динамо».

«Динамо»? Нужно обратить внимание на подбор игроков и селекцию. Если они хотят в следующем году что-то выиграть, игроки должны быть по классу выше, чем в данный момент», - сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, 28 апреля, динамовцы на своём поле уступили воронежскому «Факелу» со счётом 0:2.

При определённом стечении обстоятельств, в случае иного результата, «бело-голубые» могли бы оказаться в пятёрке лучших команд чемпионата России по итогам 25 туров.

Теперь же борьба за призовые места для «Динамо» заметно осложнится.