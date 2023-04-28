Бородюк – о «Динамо»: «В праздник столетия так играть…»

Российский специалист Александр Бородюк прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в матче, приуроченном к столетию клуба.

«В праздник столетия так играть… Для болельщиков это огромное разочарование. «Факел» приехал играть вторым номером, достаточно компактно оборонялись, играли на контратаках», - сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».

Специалист заявил, что победа над таким сильным соперником, как московское «Динамо», к тому же на выезде – большое достижение для воронежского коллектива.

Заработанные в Москве три очка могут стать решающими в вопросе сохранения прописки в РПЛ, считает эксперт.