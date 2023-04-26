Губерниев: «Перед иностранцами у нас пиетета нет, а перед такими персонажами, как Широков, к сожалению, есть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, ранее заявившего, что в российском футболе есть пиетет перед иностранцами.

Журналист не согласился с экс-футболистом, подчеркнув, что в России есть пиетет не перед легионерами, а перед такими людьми, как Широков.

«Он является нерукопожатным персонажем и от футбола должен быть отлучён. Он ещё где-то работает и высказывает своё никому не нужное мнение», — приводит слова Губерниева Metaratings.

В период своей игровой карьеры Широков выступал за такие клубы, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар». В настоящий момент эксперт занимает должность генерального директора в раменском «Сатурне».

Напомним, ранее нападающий «Ариса» Александр Кокорин выразил недовольство в связи с тем, что легендами «Динамо» считаются Матьё Вальбуэна и Люк Уилкшир, а не российские футболисты, сделавшие для клуба намного больше.