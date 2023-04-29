Нападающий «Динамо» Нгамалё высказался о своём повреждении

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о своём повреждении в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела», в котором столичный клуб потерпел поражение со счётом 0:2.

«Спасибо за ваши сообщения и за вашу заботу. Я в порядке, ничего серьезного», - написал Нгамалё в социальной сети.

Напомним, что форвард покинул поле на 35-й минуте после столкновения с Игорем Калининым.

Напомним, что 28-летний камерунский футболист пополнил ряды столичного клуба прошлым летом. За 21 проведенную игру в этом сезоне во всех турнирах он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.