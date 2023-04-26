Нападающий «Динамо» Тюкавин сможет сыграть с «Факелом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Факела».

Ранее сообщалось, что у 20-летнего футболиста была выявлена ангина, из-за чего он и пропустил матч 24-го тура против «Зенита» (1:3).

«Всё будет зависеть от состояния игрока в ближайшие дни», — цитирует главного тренера «бело-голубых» Славишу Йокановича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 32 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Матч «Динамо» — «Факел» состоится в пятницу, 28 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.