Смолов – в атаке «Динамо» на матч с «Факелом»

В пятницу вечером программу 25-го тура Российской премьер-лиги будут открывать «Динамо» и «Факел». Рулевой московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

Константин Тюкавин начнёт игру на скамейке для запасных. Прошлую игру чемпионата нападающий пропустил по причине болезни.

Футболисты «Динамо» и «Факела» услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.