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Уилкшир: «Слова Кокорина меня не обидели»

26 Апреля 2023 • 13:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
28.04 20:00

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что его не обидели слова российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ранее выразившего возмущение в связи с тем, что легендами «Динамо» считаются иностранные футболисты, а не россияне, сделавшие для клуба больше.

Австралиец признался, что его не обидели слова бывшего одноклубника, так как мысли других людей на его жизнь никак не влияют.  

«У всех в футболе есть своё мнение, и болельщики выразили своё. Мы, футболисты, приходим и уходим, а клуб и настоящие болельщики остаются. Я ценю такое мнение, это то, из чего состоит футбол», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, защитник выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017. В общей сложности за «бело-голубых» австралиец провёл 170 матчей, забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Кокорин Люк Уилкшир
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