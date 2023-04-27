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Канчельскис: «Fan ID – какая-то тюрьма» эксклюзив

27 Апреля 2023 • 18:07 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
Через 23 ч. 28 мин.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поправки к закону о карте болельщика, более известной как Fan ID.

- Теперь FanID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

- Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал? Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система - тюрьма какая-то. Fan ID - издевательство над футболом и болельщиками. Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лёгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис fan id
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Комментарии (1)
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Levlimin
27 Апреля 2023 в 18:44
Согласен с Канчельскисом. Всю жизнь ходили на футбол без всяких бумаг кроме купленного билета на игру. Смотрел игры команд в Днепропетровске, Одессе, Москве, Нижнем Новгороде, в Йошкар-Оле, и на московской Олимпиаде и не было никаких заковык. Сейчас не хожу. Долой Фан-Ид!
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