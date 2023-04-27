Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поправки к закону о карте болельщика, более известной как Fan ID.

- Теперь FanID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

- Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал? Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система - тюрьма какая-то. Fan ID - издевательство над футболом и болельщиками. Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лёгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.