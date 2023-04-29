Гранат - о «Динамо»: Проиграть дома «Факелу» в праздник столетия — настоящий провал

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о поражении столичного клуба в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (0:2).

Экс-игрок сборной России отметил, что праздник совсем не удался, ведь поражение от воронежской команды в праздник столетия является настоящим провалом.

«Второй год весной «Динамо» настигает внезапный спад. Не понимаю, с чем это может быть связано», - заявил Гранат в разговоре с «Чемпионатом».

Столичный клуб в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков. В следующем туре «Динамо» сыграет против «Химок».