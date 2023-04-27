Тюкавин – о матче с «Факелом»: «Хочется подарить праздник»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящем матче с «Факелом», во время которого «бело-голубые» будут отмечать свой столетний юбилей.

«У клуба большой юбилей, и, конечно, мы чувствуем ответственность. Это хорошая дата, и хочется подарить праздник всем болельщикам и самим себе. Хотел бы выразить им отдельную благодарность за то, что всегда переживают и поддерживают нас», - приводит слова Тюкавина официальный сайт клуба.

Московский и воронежский коллективы сойдутся в очном противостоянии завтра, 28 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

В случае победы «бело-голубые» получат шанс закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.