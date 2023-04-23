Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче «сине-бело-голубых» с «Динамо» (3:1) в 24-м туре Российской премьер-лиги.

«Все уже написали, что «Зенит» был лучше и обыграл «Динамо» по всем фронтам. Я этого не увидел. Может, мы разный футбол смотрим. «Динамовцы» в первом тайме обязаны были дважды забивать. В одном из эпизодов Кержаков сыграл плохо, Смолов должен был забивать. Ещё и Макаров в одном из эпизодов угодил в Чистякова.

«Зенит» за весь первый тайм пробил в створ ворот всего один раз. Клаудиньо пробил, Шунин справился. Ещё и пенальти необязательный. Вокруг Малкома было три игрока, опасной ситуации не было. Ещё и мяч у него был под правой ногой», - сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола.Ру».