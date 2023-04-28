Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Поздравили, так поздравили: в матче «столетия» «Динамо» проиграло «Факелу» на своём поле

28 Апреля 2023 • 21:59 Комментировать (2)
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Московское «Динамо» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 25-го тура РПЛ состоялась 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва0:2Факел
  49'Гонгадзе Георгий (0:1)
  61'Гонгадзе Георгий (0:2)
Шунин АнтонДаса Элазар  5' 62' (Паршивлюк Сергей ( 62') Майсторович МиланФернандес РобертоСкопинцев Дмитрий  46'Захарян АрсенКутицкий Александр 62' (Тюкавин Константин ( 62') Фомин ДаниилМакаров Денис  42' 61' (Гагнидзе Лука ( 61') Смолов ФёдорНгамалё Николя 37' (Гладышев Ярослав ( 37')
Запасные: Сазонов СабаМаричаль НиколасЛесовой ДаниилЛаксальт ДиегоГрулёв ВячеславОсокин ДенисКупцов ИльяНорманн Матиас
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейКалинин Игорь  33'Брахими МохамедЯкимов ВячеславМендель АндрейАкбашев РоманАльшин Ильнур  55'Гонгадзе Георгий 72' (Рабеи Реда ( 72') Аппаев Хызыр
Запасные: Черов ВасилийСуслов КириллСмирнов МихаилГородовой АлексейМаксимов МаксимБрызгалов СергейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
28 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

 

18 апреля 2023 года московскому «Динамо» исполнилось 100 лет. Исторический юбилей решено было отмечать в ближайшем к дате домашнем матче. И вот, 28 апреля на обновлённую (на трибунах появилась цифра 100) «ВТБ Арену» прибыл один из аутсайдеров сезона – «Факел». Казалось бы, идеальный расклад для яркого праздника. Крупно победить дома, подняться в турнирной таблице, порадоваться.

Но, кажется, футболисты «Динамо» отметили уже до матча. Или уже купили болельщикам по галстуку. Первый тайм матча против «Факела» стал единственным в этом сезоне, в котором не было нанесено ни одного удара в створ ворот. Вообще, на поле происходило нереально скучное действо, приправленное лишь одним моментом. Макаров из метрового офсайда прострелил на Смолова, Фёдор отличился, но гол, естественно, не засчитали.

Приуныли болельщики от такого первого тайма, но как только начался второй, они уже начали скучать по нулям на табло. Альшин с левого края вырезал классный кросс, Брахими скинул мяч чуть назад, а Георгий Гонгадзе спокойно расстрелял Шунина – 0:1. Почти тут же «Динамо» отыгралось, но мяч вновь не засчитали. Калинин Захаряна опередил, Арсен слегка подтолкнул защитника, мяч отобрал и отличился. Любимов долго смотрел повтор, в итоге гол не засчитав.

А через пять минут главный арбитр вновь бегал к монитору. Нужно было отсмотреть довольно странный момент: после кросса Аппаев выиграл верх и скинул на дальнюю штангу, мяч уже уходил за пределы поля, но Кутицкий зачем-то коснулся его рукой. Пенальти назначен, к «точке» подходит Георгий Гонгадзе и уверенным ударом в угол оформляет дубль – 0:2. Вот такой вот матч в день столетия от «Динамо».

«Факел» в концовке слишком сильно прижался к воротам, удерживая победный счёт, и допустил пару неприятный моментов у своих ворот, но Смолов в акробатическом ударе через себя попасть в створ не сумел, Фернандес – тоже, а Захарян бил слишком слабо. Увозит Воронеж победу из Москвы, получая победу на столетие «Динамо». А вот болельщики «бело-голубых» разойдутся по домам грустными – они как раз остались без подарка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CERG
28 Апреля 2023 в 22:32
С Днем РождениЯ!!! Были чемпионы)))
gens
28 Апреля 2023 в 22:18
Прoгнoзы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
2
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
29.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.87 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
22:36 · Россия. Премьер-лига
Гафин извинился перед болельщиками «Динамо»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «У нас было достаточно моментов, мы могли еще забивать»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Лещенко – о поражении «Динамо»: «Будем разбираться на высшем уровне»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: «К сожалению, не хватило чуть характера»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Гонгадзе: «Каждый матч для нас, как последний, мы играем для того, чтобы остаться в Премьер-лиге»
22:16 · Россия. Премьер-лига
27-летний Гонгадзе оформил дубль впервые в карьере
22:08 · Россия. Премьер-лига
«Факел» впервые за 22 года победил на выезде в Премьер-лиге
22:07 · Россия. Премьер-лига
Овечкин не приехал на матч «Динамо» - «Факел»
22:04 · Россия. Первая лига
«Рубин» сыграет в форме, в которой клуб впервые вышел в РПЛ
21:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева: «Если бы его вызвали, он бы поехал в сборную»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Миронов: «В матче против «Зенита» мы были явно не хуже»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Кечинов не согласился с Камоцци по спартаковской молодёжи: «Они ещё будут расти и прогрессировать»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Факел» забил два гола подряд в юбилейном для «Динамо» матче
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Факел» за тайм ни разу не пробили в створ ворот
21:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 29 апреля 2023
Все новости
Рекомендуем