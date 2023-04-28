Поздравили, так поздравили: в матче «столетия» «Динамо» проиграло «Факелу» на своём поле

Московское «Динамо» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 25-го тура РПЛ состоялась 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

18 апреля 2023 года московскому «Динамо» исполнилось 100 лет. Исторический юбилей решено было отмечать в ближайшем к дате домашнем матче. И вот, 28 апреля на обновлённую (на трибунах появилась цифра 100) «ВТБ Арену» прибыл один из аутсайдеров сезона – «Факел». Казалось бы, идеальный расклад для яркого праздника. Крупно победить дома, подняться в турнирной таблице, порадоваться.

Но, кажется, футболисты «Динамо» отметили уже до матча. Или уже купили болельщикам по галстуку. Первый тайм матча против «Факела» стал единственным в этом сезоне, в котором не было нанесено ни одного удара в створ ворот. Вообще, на поле происходило нереально скучное действо, приправленное лишь одним моментом. Макаров из метрового офсайда прострелил на Смолова, Фёдор отличился, но гол, естественно, не засчитали.

Приуныли болельщики от такого первого тайма, но как только начался второй, они уже начали скучать по нулям на табло. Альшин с левого края вырезал классный кросс, Брахими скинул мяч чуть назад, а Георгий Гонгадзе спокойно расстрелял Шунина – 0:1. Почти тут же «Динамо» отыгралось, но мяч вновь не засчитали. Калинин Захаряна опередил, Арсен слегка подтолкнул защитника, мяч отобрал и отличился. Любимов долго смотрел повтор, в итоге гол не засчитав.

А через пять минут главный арбитр вновь бегал к монитору. Нужно было отсмотреть довольно странный момент: после кросса Аппаев выиграл верх и скинул на дальнюю штангу, мяч уже уходил за пределы поля, но Кутицкий зачем-то коснулся его рукой. Пенальти назначен, к «точке» подходит Георгий Гонгадзе и уверенным ударом в угол оформляет дубль – 0:2. Вот такой вот матч в день столетия от «Динамо».

«Факел» в концовке слишком сильно прижался к воротам, удерживая победный счёт, и допустил пару неприятный моментов у своих ворот, но Смолов в акробатическом ударе через себя попасть в створ не сумел, Фернандес – тоже, а Захарян бил слишком слабо. Увозит Воронеж победу из Москвы, получая победу на столетие «Динамо». А вот болельщики «бело-голубых» разойдутся по домам грустными – они как раз остались без подарка.