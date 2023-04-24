В «Факеле» сообщили, что пригласили Каманцева на общее собрание клубов РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о судействе в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — приводит слова Котова Metaratings.

После 24 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Отрыв воронежского клуба от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет всего один балл.

28 апреля «Факел» встретится с «Динамо» в рамках 25-го тура РПЛ.