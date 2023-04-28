Пятибратов: «У нас было достаточно моментов, мы могли еще забивать»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:0).

- В чем вы были сильнее «Динамо» сегодня?

- В реализации.

- И только?

- Остальные все вопросы дискуссионные. У нас был план на игру, мы ему следовали. Понятно было, что «Динамо» играет дома, свои болельщики, они будут атаковать. Вот немножко подзакрылись и ждали шанса на своих быстрых атаках и на стандартах. У нас было достаточно моментов, мы могли еще забивать. Но «Динамо» тоже моменты создавало. Хороший плотный матч такой, мужской. А то, что мы два забили, конкретно в этом компоненте были лучше «Динамо».

- Гол в начале второго тайма. Как будто, «Динамо» не вышло на второй тайм. Вы вышли. Что вы в перерыве такого сделали и сказали?

- Да нет, мы спокойно разговаривали в перерыве, не было никакой накачки. Я не думаю, что это «Динамо» не вышло, потому что все-таки первый тайм складывался не так, как они хотели. По большому счету, у них не было острых моментов. Да, они владели территорией, но опасности не было. Я думаю, что мы были просто готовы, что они начнут агрессивно, но не имели просто права ждать. Нужно было искать свои моменты, потому что в той ситуации, в которой мы находимся, в любом матче нужно стараться забирать три очка. Сегодня это получилось.

- Можно говорить о том, что в этой игре получилось то, что не получалось во многих предыдущих? И о том, что эта игра действительно стоит особняком не только в плане результата, но и содержания?

- Нет, в плане результата игра, естественно, стоит особняком, потому что это очень важная победа над таким очень сильным соперником. На выезде. У нас ранее не было такого. А по игре? Я не могу сейчас по горячим следам сказать. В принципе в последних матчах, которые мы играли, мы нигде сильно не провалились и создавали моменты. Были где-то хуже, где-то лучше. По результату? Качество игры тоже порадовало, но я думаю, что мы можем еще больше атаковать и больше времени проводить с мячом.

- Отмена гола Захаряна - как вы этот момент видели? Потому что арбитр сначала показал на центр.

Реклама

- Там сложно. Падают, единоборства, очень сложно в такой ситуации. Если честно, я вообще со скамейки не понял, что там произошло. Я вообще даже не сомневался, потому что наш игрок, ему никто не мешал, и он бы просто выбил мяч. Там был контакт, он упал. Мы спокойно восприняли этот момент.