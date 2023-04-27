Дьяков – о «Факеле»: «До матча «Динамо» выглядит явным фаворитом»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» - «Факел».

Специалист заявил, что «бело-голубые» в их нынешних кондициях выглядят довольно нестабильно, и говорить об их борьбе за призовые места необходимо с осторожностью.

«До матча «Динамо» выглядит явным фаворитом - играют дома и должны обыгрывать соперника. Но это футбол, и «Факел» может победить», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Уроженец Краснодара признался, что в заключительной части сезона будет переживать за то, чтобы воронежский коллектив сумел удержаться в элите российского футбола.