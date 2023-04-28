Свинов – о «Факеле»: «Такая команда должна быть в Премьер-лиге, город заслужил»

Вратарь «Факела» Илья Свинов заявил о необходимости сохранения командой прописки в элитном российском дивизионе.

«Чувствую поддержку не только из Воронежа. Нам много пишут, мы много читаем. Такая команда должна быть в Премьер-лиге. Город заслужил. Чувствую народную поддержку и то, что команда должна остаться. Мы приложим все усилия», - цитирует Свинова «Чемпионат».

В данный момент, несмотря на победу над «Динамо» (2:0), воронежский коллектив прочно закрепился в зоне стыковых матчей и находится на 14 позиции.

Впереди воронежцев ждёт выезд в Ростов, где шестого мая они сыграют против местной команды.