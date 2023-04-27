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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал об уходе Ловрена из «Зенита»

27 Апреля 2023 • 16:21 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба хорватского защитника Деяна Ловрена минувшей зимой.

Напомним, после чемпионата мира в Катаре, где сборная Хорватии дошла до полуфинала, 33-летний футболист перешёл во французский «Лион». По словам Семака, уход Ловрена для него не стал неожиданностью.

«Он провёл хороший отрезок в чемпионате России. Потом уверенная игра на чемпионате. И то предложение, которое он получил от «Лиона», «Зенит» никак не мог повторить. Оно было очень хорошим в финансовом плане», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ловрен выступал за «Зенит» с лета 2020 по январь 2023 года. В составе петербургской команды защитник успел дважды выиграть чемпионат России и три раза стать обладателем Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Деян Ловрен
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