Данни считает, что интрига в РПЛ ещё жива

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Данни высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после того, как команда с берегов Невы в рамках 25-го тура разгромила «Крылья Советов» со счётом 5:1.

Португалец отметил, что счастлив, что его бывшая команда уже почти стала чемпионом.

«Понятно, что потенциально команда может снова стать чемпионом в матче со «Спартаком», но все равно для меня интрига в чемпионате еще не убита. Все может измениться», - приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

«Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая «Ростов» на 12 баллов.