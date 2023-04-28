Нобоа: «Мы очень хорошие друзья с Дзюбой»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своих отношениях с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Напомним, ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

«Мы очень хорошие друзья, постоянно переписываемся. Его успехи в «Локомотиве»? Он хороший футболист, очень хороший нападающий — показывает свой футбол. Не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю, почему», — приводит слова Нобоа «Газета.Ру».

Напомним, инцидент между Семаком и Дзюбой произошел после матча 22-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» (1:2). Наставник «сине-бело-голубых» хотел пожать руку футболисту, но Дзюба что-то сказал тренеру и отказался от рукопожатия.