Малком оформил первый хет-трик за «Зенит», его команда громит «Крылья»

На экваторе второго тайма матча в Самаре был забит очередной гол. В рамках 25-го тура Премьер-лиги «Зенит» гостит у «Крыльев Советов» и на быстрый результативный удар противника отвечает и отвечает своими прицельными ударами. На 68-й минуте команда Сергея Семака в четвертый раз подряд огорчила голкипера соперника. Форвард Малком Филипе получил короткий проникающий пас в штрафную и в ближнем бою с Иваном Ломаевым пробил впритирку с правой штангой. Счет стал 4:1, а Малком оформил первый хет-трик за «Зенит».

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