Агент Селюк: «В России колоссальное несоответствие цены и качества»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которые ранее заявил, что клубам легче приглашать легионеров, нежели российских футболистов.

Селюк согласился с Семаком, отметив, что в РПЛ присутствует колоссальное несоответствие цены и качества, так как, по мнению агента, российский футбол погряз в коррупции.

«Я слышал, что предлагают Осипенко за 5 миллионов. Представляете? Я дам трёх центральных защитников гораздо лучше, чем Осипенко на 5 лет с зарплатой их всех вместе меньше, чем 5 миллионов», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

После 24 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. Следом идут «Ростов» и «Спартак». До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.