Очередной бенефис Малкома: «Зенит» учинил волевой разгром «Крыльям», больше тайма игравшим в меньшинстве

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 25-го тура РПЛ состоялась 29 апреля на стадионе «Самара Арена».

К матчу против «Зенита» самарскую команду настигли ужасающие проблемы в полузащите. Коваленко, Костанца, Иваннисеня и Якуба не смогли выйти на поле, только восстановившийся Гарре остался на скамейке запасных. Затыкать дыры в полузащиту отправили молодого Сергея Бабкина, и он как раз выдал мощный дебют встречи, уже на девятой минуте заставив капитулировать Михаила Кержакова.

Роман Ежов с правого фланга вырезал отличный кросс, а Бабкин из центра штрафной площади умудрился кивнуть в дальнюю «девятку» - 1:0. Быстро (и практически из ниоткуда) забили «Крылья Советов», но также и пропустили. Кузяев прострелил с лицевой линии, после чего ему на ногу наступил Бейл. Долго арбитр смотрел повтор, думал, а в итоге назначил пенальти и показал Гленну жёлтую карточку.

К «точке» подошёл новый пенальтист «Зенита» Малком и спокойно пробил по центру, тогда как Ломаев улетел в угол – 1:1. Вроде и не особо активничал чемпион, но как-то легко вышел вперёд на исходе получаса игры. Клаудиньо пяткой отыграл на Кассьерру, получил ответную передачу и ударом с дуги штрафной площади будто прошил Ломаева, допустившего в этом эпизоде вратарский ляп – 1:2.

Ещё до перерыва «Зенит» должен был делать преимущество комфортным, но Кассьерра умудрился не дотянуться до отличной прострельной передачи Мостового, а затем ещё и с добивания после удара того же Андрея опустил мяч на перекладину. Зато помог гостя Гленн Бейл – он откровенно придержал скоростного Мостового, получил вторую жёлтую карточку и поле покинул.

Во второй половине встречи «Зенит» спокойно развивал свой успех. Не позволяли больше завершать Кассьерре, зато на авансцену вышел Малком. Сначала бразилец получил пас от Кузяева, продвинулся к воротам и метров с 20 сверкнул обводящим ударом в «шестёрку» - 1:3. А затем завершил контратаку, которую раскрутил совместно с Клаудиньо и Сергеевым – 1:4. Хет-трик Малкома и что-то похожее на избиение в Самаре.

Для пущей радости Санкт-Петербурга случился ещё и четвёртый гол Малкома. Сергеев мог забивать сам, но из убойной позиции пробил в Ломаева, затем мяч подхватив и прострелив. Малкому осталось лишь попасть по пустым воротам – 1:5.

Дубль и ассист в матче против «Динамо», покер в ворота «Крыльев». Малком просто сверкает в конце апреля, а «Зенит» уверенно мчится к чемпионству. Волевой разгром в Самаре ещё на шаг подвинул к золоту команду Сергея Семака.