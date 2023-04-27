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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, почему Михаил Кержаков — основной вратарь «Зенита»

27 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему Михаил Кержаков является первым вратарём команды.  

«Миша обладает достаточно большим опытом и в каких-то моментах надежнее. Не обладая большим талантом, но за счет трудолюбия, настойчивости и терпению он был вознагражден. И стал первым вратарем», — цитирует Семака «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что пока ничего не может сказать по поводу будущего Кержакова в команде. Напомним, у 36-летнего голкипера истекает контракт с «Зенитом» в конце текущего сезона.

В этом сезоне Кержаков провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 12 голов и 14 раз сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Михаил Кержаков
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