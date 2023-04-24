Агент заявил, что у него нет предложений по возможному переходу Клаудиньо

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о будущем своего клиента.

«У меня нет предложений по трансферу Клаудиньо. Сейчас мой клиент нацелен на победу в чемпионате», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет возможную замену Клаудиньо в Европе на случай, если бразилец летом решит покинуть клуб. Действующий контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 26-летнего бразильца сейчас оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 26 матчей, забил три гола и отдал 10 результативных передач.