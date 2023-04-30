Сергеев: «Крылья» — молодая перспективная команда»

Игрок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над своей бывшей командой, «Крыльями Советов», на выезде в Самаре (5:1).

«Хорошая игра. «Крылья» — молодая перспективная команда. Начали хозяева здорово, забили гол. Но потом мы переломили ход встречи», - приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Футболист также отметил, что удаление в концовке первого тайма игрока самарцев Гленна Бейла повлияло на команду соперника ровно также, как любое удаление всегда влияет на игру любой команды.

Также Сергеев поздравил бразильского нападающего Малкома с покером, оформленным им в этом поединке.