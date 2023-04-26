Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» ищут усиление в Бразилии эксклюзив

26 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать (2)
Америка Минейро
...
Нова-Игуасу
Через 4 ч. 46 мин.

«Крылья Советов» планируют усилить свой состав предстоящим летом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Крылья Советов» заинтересованы в приобретении центрального полузащитника «Америки Минейро» Канте. 19-летний футболист сейчас выступает за молодежную команду клуба и считается большим талантом. Возможен вариант, при котором он будет выкуплен клубом из Самары и останется в Бразилии на правах аренды.

После 24 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. В следующем туре команда Игоря Осинькина примет «Зенит» (29 апреля).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Америка Минейро трансферы футбола - лето 2023 Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АМЕРИКА МИНЕЙРО НОВА-ИГУАСУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
giras
26 Апреля 2023 в 20:46
Прогнoзы футбольных матчей i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
22:22 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, почему сразу начал ставить Ренана в стартовый состав
22:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о пиве на стадионах РПЛ: Клубам надо зарабатывать, не у всех есть покровители из «Газпрома»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Спорт и пиво несовместимы? Бред»
21:45 · Кубок России
Семак — о вылете «Зенита» из Кубка России: «Для большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Пиво нужно возвращать на стадионы» — Хлестов
21:29 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Марио Фернандес — легенда ЦСКА»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: «Впереди у «Динамо» шесть финалов»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «ЦСКА не надо удерживать Дивеева, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова не исключил, что футболист может уехать за рубеж
20:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова отреагировал на решение ЦСКА не продлевать контракт с игроком
20:53 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал текущий сезон самым успешным для «Зенита» под его руководством
20:51 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе считает, что Йокановичу нужно больше времени у руля «Динамо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис объяснил, почему Захарян и Пиняев не уедут в Европу 1
20:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Языджи не устраивает Федотова»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль перемудрил с тактикой в матче с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем