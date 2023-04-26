«Крылья Советов» планируют усилить свой состав предстоящим летом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Крылья Советов» заинтересованы в приобретении центрального полузащитника «Америки Минейро» Канте. 19-летний футболист сейчас выступает за молодежную команду клуба и считается большим талантом. Возможен вариант, при котором он будет выкуплен клубом из Самары и останется в Бразилии на правах аренды.

После 24 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. В следующем туре команда Игоря Осинькина примет «Зенит» (29 апреля).