Защитник «Крыльев» Горшков объяснил разгром от «Зенита»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился комментарием после поражения от «Зенита» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ. На 41-й минуте встречи самарский клуб остался вдесятером, за вторую желтую карточку был удален Гленн Бейл.

«Можно ли играть с таким «Зенитом»? Конечно, возможно. Что не получилось сегодня? Мы играли в меньшинстве», — заявил Горшков «РБ Спорту».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и отдал четыре голевых паса.

На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.