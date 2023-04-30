Форвард «Краснодара» Кобнан назвал самого сильного футболиста РПЛ

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан назвал самого сильного футболиста Российской премьер-лиги.

«Я назову Малкома! Очень сильный и топовый игрок, ему большой респект» - приводит слова Кобнана «Матч ТВ».

В данный момент бразильский футболист располагается на первом месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Малком записал на свой счёт 22 гола, четыре из которых забил вчера, 29 апреля, во время выездного матча «Зенита» против «Крыльев Советов» в Самаре.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице элитного российского дивизиона, сильно отрываясь от своих ближайших преследователей.